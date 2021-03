St. Bartholomew's Hospital, em Londres.

O Duque de Edimburgo, o Príncipe Filipe, foi esta quarta-feira sujeito a uma intervenção ao coração devido a uma doença cardíaca pré-existente, noA informação foi divulgada pelo Palácio de Buckingham."Sua Alteza Real vai permanecer no hospital vários dias para tratamento, descanso e recuperação", anunciou fonte do palácio, citada pela Sky News.O marido de rainha Isabel II foi hospitalizado no passado dia 17 de fevereiro por "precaução" após se ter sentido mal.