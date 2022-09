Príncipe Harry não vai poder usar uniforme militar no funeral da rainha Isabel II

O duque de Sussex, o Príncipe Harry, não vai poder usar o uniforme militar no funeral da rainha Isabel II. Desde que se casou com a atriz Meghan Markle, duquesa de Sussex, abdicou dos títulos reais e militares.



Segundo fontes reais, citadas pelo jornal Daily Mail, o duque de York, o Príncipe André, de 62 anos, que também não possui títulos reais e militares, vai poder comparecer à cerimónia com uniforme militar. "Sei que, ao contrário do príncipe Andrew, o príncipe Harry NÃO poderá usar uniforme na vigília final em Westminster Hall. Sem dúvida, é um grande golpe para o duque de Sussex, que serviu por 10 anos e esta manhã falou da rainha como sua 'comandante-chefe'', escreveu Omid Scobie, um amigo de Harry e Meghan, no Twitter.





O príncipe André devolveu os seus títulos militares e reais à Rainha de Inglaterra um dia depois de um juiz de Nova Iorque ter mantido a queixa judicial de uma norte-americana contra o Duque de York, por agressão sexual quando a queixosa era menor, no caso Jeffrey Epstein.

O corpo da rainha Isabel II ficará no Westminster Hall das 17h desta quarta-feira até as 6h30 da próxima segunda-feira, 19 de setembro, quando seu funeral será realizado.

Os membros da família real usarão uniforme em cinco eventos cerimoniais durante o período de luto da rainha: serviço de ação de graças na catedral de St. Gilesm em Edimburgo, o cortejo fúnebre para Westminster Hall, o serviço de oração e reflexão, a vigília em Westminster Hall, a cerimónia a ser realizada na capela de St. George, em Windsor, bem como o funeral da rainha na Abadia de Westminster.