Professora "incrível" de 25 anos morre com Covid-19 no dia de aniversário

A morte de uma jovem professora, vítima de Covid-19, deixou em choque a comunidade de Liverpool, no Reino Unido. Claudia Marsh, de apenas 25 anos, morreu após ficar infetada com o novo coronavírus. Internada no Royal University Hospital, a inglesa morreu na passada quarta-feira, precisamente o dia do seu aniversário.

Descrita como uma docente "incrível", Claudia está a ser homenageada em Merseyside, local onde vivia, também devido ao trabalho que desenvolvia como voluntária.

Claudia recorreu às associações Talking Eating Disorders e The Whitechapel Centre há alguns anos para tratar um transtorno alimentar e, revelando-se o apoio destes espaços fulcral na sua recuperação, decidiu entregar-se ao trabalho como voluntárias nas associações que a ajudaram. "Ela queria ser uma luz de esperança", recorda à BBC um dos responsáveis.

"Ela vivia para dar aos menos afortunados que ela. A Claudia era muito especial, cuidadosa, uma professora dedicada. Era cheia de positivismo, esperança e tinha um sorriso que iluminava qualquer sala. Estamos devastados. Mas ela deixa um legado de dedicação e entusiasmo", afirma Leigh Best, amiga da família e uma das fundadoras da associação que ajudou Claudia.

Recentemente, Claudia tinha criado duas páginas para angariar fundos para a missão destas associações, a de ajudar jovens a recuperar de vários distúrbios alimentares, tendo conseguido recolher mais de 10 mil euros.