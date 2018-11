Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Coletes amarelos' criam cenário de guerra nos Campos Elísios em Paris

Manifestantes atacaram polícia e ergueram barricadas na turística avenida parisiense.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O protesto dos ‘coletes amarelos’ contra a subida dos preços dos combustíveis deixou este sábado o centro de Paris a ferro e fogo, com centenas de manifestantes a erguerem barricadas a arder e a enfrentarem a polícia nos Campos Elísios. Pelo menos trinta pessoas foram detidas e há registo de dezenas de feridos, muitos deles agentes das forças de segurança.



Mais de oito mil manifestantes invadiram a popular avenida parisiense às primeiras horas da manhã, apesar da proibição das autoridades municipais, que tinham disponibilizado o Campo de Marte para os protestos.



O protesto até começou de forma pacífica, com os manifestantes a gritarem palavras de ordem contra o presidente Emmanuel Macron e o seu governo, mas pequenos grupos de radicais começaram a lançar objetos contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e balas de borracha.



Os dois lados envolveram-se numa verdadeira batalha campal que prosseguiu até ao cair da noite e que deixou a turística área mais parecida com uma zona de guerra, com esplanadas destruídas e barricadas em chamas.



PORMENORES

"Atos vergonhosos"

O PR Emmanuel Macron saudou a "coragem e profissionalismo" das forças de segurança e denunciou os "atos vergonhosos" dos manifestantes. O governo culpou Marine Le Pen e a extrema-direita pela violência.



Subida de 23% num ano

‘Coletes amarelos’ protestam contra o elevado preço dos combustíveis. O gasóleo, por exemplo, subiu 23% no último ano. O governo justifica os aumentos com necessidade de financiar políticas ambientais e já anunciou nova subida de 6,5 cêntimos no diesel e 2,9 cêntimos na gasolina para janeiro.