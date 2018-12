Protestos de estudantes em França levam polícia a recorrer a gás lacrimogéneo

Três mil alunos desfilaram entre Marselha e Nice descontentes com as reformas educativas.

contra as reformas educativas apresentadas pelo governo francês, num movimento que se está a alargar a todo o sul da França.



A onda de protestos tem vindo a ser mais do que o movimento "coletes amarelos" e o governo de Macron não tem conseguido conter os manifestantes.



Desta vez os alunos desfilaram entre Marselha e Nice manifestando o seu descontentamento com as alterações feitas supervisionados por professores e vários movimentos sindicais.



A polícia vigiou a manifestação com cerca de 40 carros de intervenção e um helicóptero, receando que a escalada de violência possa voltar a acontecer.



Entre os cartazes empunhados pelos alunos, lia-se: "Eles podem cortar todas as flores, mas nunca vão parar a primavera"; "Welcome to lacrymogénie"; "Não à taxa de inscrição superior para os estudantes de fora da UE".



Durante a manifestação, vários carros foram queimados, levando a polícia a responder com gás lacrimogéneo após lançamento de pedras.



Cerca de três mil alunos saíram esta quinta-feira às ruas de Marselha e Nice em protestos

33 pessoas foram detidas entre os manifestantes, de acordo com as autoridades municipais. Um violento confronto entre a polícia e os estudantes aconteceu perto da Imperial Park High School, uma das maiores escolas de Nice, com mais de 1.700 estudantes.

Trinta instituições de ensino ainda foram afetadas em Montpellier, com muitos "incidentes e atos de incivilidade", nas palavras de responsáveis da academia. Dois estudantes ficaram levemente feridos em confrontos em Beziers, onde um carro foi queimado, outro tombado e vários degradados (janelas quebradas), tendo sido feitas oito detenções.