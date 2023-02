É com um olhar tímido e a voz sumida que Julia fala do que seria saber que era Madeleine McCann. A jovem polaca, de 21 anos, garante que gostava de manter o contacto com as duas famílias, mas que precisa de conhecer a verdade. "Quero descobrir quem sou", assegura, uma descoberta que poderá agora estar mais perto, após a família McCann defender a realização de um teste de ADN.









Ver comentários