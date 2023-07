Militantes da extrema-direita dinamarquesa queimaram ontem exemplares do Corão em frente às embaixadas da Turquia e do Egito em Copenhaga, provocando a fúria do mundo muçulmano.









Os militantes, que pertencem ao grupo Patriotas Dinamarqueses, já tinham feito o mesmo junto da embaixada do Iraque na segunda-feira e na passada sexta-feira, no que dizem ser um protesto “a favor da liberdade de expressão”. Dois outros incidentes semelhantes ocorreram na Suécia. Em retaliação, manifestantes incendiaram a embaixada sueca em Bagdad.