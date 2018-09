Rapaz de 11 anos à beira da morte ao recriar vídeo radical em roda de parque infantil

Inglês Tyler Broome foi posto a girar a uma velocidade estonteante e sofreu lesões graves na cabeça.

15:40

Um rapaz de 11 anos quase morreu numa perigosa brincadeira que envolveu uma moto e uma roda de um parque infantil. Tyler Broome, de Tuxford, em Inglaterra, tentou recriar com os amigos um vídeo que viu na internet. Para isso, contou com a colaboração de um amigo, que usou uma moto para fazer girar a roda de um parque infantil a uma velocidade estonteante, enquanto Tyler estava deitado em cima do equipamento.



O efeito de centrifugação produziu um efeito de força G tão elevado que Tyler ficou com a cabeça inchada, os olhos dilatados e desfaleceu. Foi levado para o hospital em condição crítica e ainda não está livre de sofrer um derrame cerebral.



A estúpida brincadeira foi filmada e publicada na internet, assim como as fotos que mostram a cabeça de Tyler completamente deformada, visivelmente inchada e com os olhos esbugalhados.







O site Lincolnshirelive diz que o menor sofreu lesões só comparáveis às dos pilotos de caças de combate quando são sujeitos a forças extremas.