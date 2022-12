Rapper norte-americano Theophilus London está desaparecido desde junho

O rapper norte-americano Theophilus London, de 35 anos, não é visto desde o verão.No entanto, só agora é que a família reportou o desaparecimento às autoridades: diz não ter contacto com o artista desde julho. A polícia de Los Angeles está a encetar esforços para encontrar o músico. A família também pediu ao público que partilhe qualquer informação que tenha sobre seu o paradeiro."Bebey" foi o último álbum lançado por Theophilus London, em 2020. Ao longo da sua carreira, colaborou com Kanye West, Azealia Banks ou Tame Impala, com quem lançou, em 2018, a canção ‘Whiplash’.