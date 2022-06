Regulador de saúde da UE defende que vacinas da Covid-19 não provocam ausência de menstruação

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) revelou evidências, esta sexta-feira, que indicam que as vacinas contra a Covid-19 de mRNA não causam ausência de menstruação.A investigação científica começou há um ano, quando começaram a surgir vários relatos de distúrbios menstruais de mulheres que tinham sido vacinadas com doses das vacinas Moderna MRNA ou Pfizer-BioNTech. m 2021 , foram relatados casos de mulheres que notaram um aumento mamário após receberem a vacina da Pfizer, mas há testemunhos sobre alterações hormonais que se refletem em menstruação mais abundante ou até atrasos da mesma.No entanto, estes não eram nenhuns dos possíveis efeitos das vacinas contra a Covid-19, o que levou os grupos de cientistas a investigarem a relação entre a vacina e as alterações físicas reportadas.De acordo com o jornal El Mundo há um ano, que citava uma parteira e especialista de saúde sexual feminina do Hospital de Granada, os profissionais de saúde começaram a aperceber-se que algumas das mulheres vacinadas começaram a apresentar algum tipo de alteração menstrual. Por esse motivo a especialista Laura Cámara iniciou a sua própria investigação vindo a detetar que 51% das participantes, de um universo de 2827 mulheres, relatou algum tipo de mudança no ciclo menstrual.Nos primeiros meses de 2021 foram ainda detetados cerca de 2 mil casos de mulheres que reportaram sangramento anormal, dor e inchaço nos seios ou atraso na menstruação após terem sido vacinadas.A revista "British Medical Journal" publicou ainda uma carta escrita por um professor de farmácia da Universidade de Huddersfiel que dava conta de cerca de mil mulheres com alterações no ciclo menstrual após vacinação.