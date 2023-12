Reino Unido acusa Rússia de ciberataques que teriam como alvo políticos e figuras públicas

O Reino Unido está a acusar o Serviço de Segurança da Rússia, o FSB, de ter efetuado centenas de ataques informáticos que teriam como alvos políticos, jornalistas e figuras públicas.Segundo o governo britânico, citado pela BBC News, terão sido roubados dados pessoais que foram posteriormente tornados públicos, que incluíam informações sobre as eleições de 2019. A Rússia nega todas as acusações.O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, afirmou que as ações do Serviço de Segurança da Rússia são "completamente inaceitáveis"."Continuaremos a trabalhar em conjunto com os nossos aliados para expor a atividade cibernética secreta russa e responsabilizar a Rússia pelas suas ações", disse David Cameron.