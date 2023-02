Nikki Haley, que foi embaixadora nas Nações Unidas e governadora da Carolina do Sul, anunciou esta terça-feira que se vai candidatar às presidenciais dos EUA, tornando-se a primeira candidata a desafiar oficialmente Donald Trump."Sou a Nikki Haley, e estou a concorrer para as presidenciais de 2024", anuncia a republicana num vídeo partilhado na rede social Twitter. No texto que acompanha a publicação pode ler-se: "Chegou o momento de uma nova geração liderar".