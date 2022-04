As autoridades japonesas encontraram este domingo quatro das 26 pessoas que seguiam a bordo de um barco turístico que se afundou no sábado no norte do país nipónico.

"As quatro pessoas foram transportadas para (receberem) tratamento médico", disse um porta-voz da guarda costeira à agência de notícias France-Presse (AFP).

Três foram resgatadas no mar e a quarta foi encontrada numa zona rochosa na costa, segundo a estação de televisão pública japonesa NHK, que adiantou que todas estavam inconscientes.