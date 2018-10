Notícia está a ser avançada pela Sky News.

13:50

Foram encontrados os restos mortais de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita que foi assassinado em Istambul, na Turquia, esta terça-feira.

A informação está a ser avançada pela Sky News, que cita as fontes dizendo que o jornalista terá sido 'cortado', tendo o rosto desfigurado.



De acordo com a publicação, as partes do corpo foram encontradas no jardim da casa do cônsul geral da Arábia Saudita, em Instambul, na Turquia.



Em atualização