Revelada causa de acidente que deixou Kevin Hart gravemente ferido

A polícia da California revelou a causa do aparatoso acidente que deixou o ator e comediante Kevin Hart gravemente ferido. De acordo com o relatório, a que a CNN teve acesso, "condução perigosa" estará na origem do despiste, que ocorreu o mês passado em Malibu Hills.



No carro do ator, um Plymouth Barracuda de 1970, seguiam ainda o motorista Jared Black, que ficou em estado grave e a sua noiva, Rebecca Broxterman, que sofreu apenas ferimentos ligeiros.







Nenhum dos ocupantes tinha o cinto de segurança, releva o relatório policial.



Ficou também comprovado que Jared Black não conduzia sob e o efeito de álcool ou drogas.

O advogado de Kevin Hart afirmou à CNN que o ator tem feito tratamentos de fisioterapia e continua a recuperar.