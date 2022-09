Rússia lamenta que AIEA não responsabilize Ucrânia pela situação na central nuclear de Zaporijia

O embaixador russo na ONU lamentou esta terça-feira que o relatório da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) não responsabilize a Ucrânia pela autoria dos bombardeamentos junto à central nuclear de Zaporijia.

"Lamentamos que no seu relatório (...) a origem destes bombardeamentos não tenha sido identificada diretamente", afirmou Vasily Nebenzia numa reunião do Conselho de Segurança, em Nova Iorque.

De acordo com o diplomata russo, o documento, apresentado remotamente pelo chefe da AIEA na reunião, é uma "confirmação" de que a "única ameaça" contra a central veio de "bombardeamentos e sabotagem pelas forças armadas ucranianas".

"Entendemos a sua posição (...) mas na situação atual, é importante chamar as coisas pelo seu nome", insistiu Vasily Nebenzia.

Alguns minutos antes, o chefe da AIEA, Rafael Grossi, denunciou, por videoconferência, que a integridade física da central nuclear "continua a ser violada", descrevendo como "inaceitável" o facto de o local ter sido um alvo.

"Estamos a brincar com o fogo", alertou Grossi, indicando que entrará em contacto "muito em breve" com todas as partes para discutir "passos concretos" no sentido da criação da zona segura recomendada no relatório.

A AIEA exigiu esta terça-feira o estabelecimento de uma "zona de segurança" em redor da central nuclear ucraniana de Zaporijia, ocupada pelos russos, para evitar um acidente grave.

"A situação atual é insustentável", escreve o órgão das Nações Unidas no relatório de 52 páginas.

O órgão de fiscalização nuclear da ONU observa também as condições de trabalho "extremamente 'stressantes'" em que os funcionários ucranianos se encontram na central, ocupada pelas tropas russas e desligada da rede elétrica ucraniana desde a tarde de segunda-feira.

A Ucrânia e a Rússia acusam-se mutuamente de ataques contra a central, que têm feito recear um desastre nuclear.

Após esforços diplomáticos, uma delegação da AIEA teve acesso na semana passada às instalações e teve a oportunidade de constatar a situação no terreno.

Desde segunda-feira, dois inspetores estão permanentemente na central nuclear ucraniana de Zaporijia, após outros seis especialistas que fizeram inspeções nos últimos dias terem abandonado o local.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de sete milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que entrou esta terça-feira no seu 195.º dia, 5.718 civis mortos e 8.199 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.