Sánchez confirma eleições antecipadas em Espanha

Líder do governo espanhol anunciou que as eleições terão lugar no dia 28 de abril, um mês antes das eleições europeias e regionais.

Por Francisco J. Gonçalves | 10:18

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, confirmou esta sexta-feira que vai dissolver o parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas. Após reunião do conselho de ministros, anunciou que terão lugar no dia 28 de abril, um mês antes das eleições europeias, municipais e autonómicas. O decreto que formalizará a convocatória será publicado no dia 5 de março.



A data foi escolhida para tentar evitar que o PSOE, de Sánchez, seja punido pela crise na Catalunha, que certamente terá impacto nas eleições autonómicas, numa altura em que as tensões estão ao rubro devido ao julgamento de 12 líderes separatistas catalães.



As eleições terão a curiosidade de levar os espanhóis às urnas em dois meses consecutivos e com um arranque da campanha eleitoral que coincidirá com a semana da Páscoa. Outra originalidade do escrutínio reside no facto de ter sido convocado depois de o governo minoritário de Sánchez ser derrubado pelos partidos separatistas catalães ERC e PDeCAT, os mesmos que o tinham viabilizado.



Os separatistas juntaram-se à oposição de direita, PP e Cidadãos, e chumbaram o orçamento de Estado, precipitando a queda de um executivo que foi o primeiro da democracia espanhola a chegar ao poder após uma moção de censura que derrubou o governo eleito, liderado por Mariano Rajoy.