Presidente dos Estados Unidos volta a defender que as alterações climáticas não existem.

20:04

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, voltou a lançar a polémica com um comentário sobre as alterações climáticas.Trump defende que o aquecimento global não existe e sustenta a sua opinião olhando para o termómetro - se há uma frente fria nos Estados Unidos, então "onde está o aquecimento global?", pergunta o presidente americano.O presidente mostrou assim não perceber a diferença entre o mau tempo e as alterações climáticas caracterizadas por alterações extremas do clima, tanto para o frio extremo, como para o calor.

A publicação no Twitter foi feita esta quarta-feira, numa altura em que grande parte do nordeste do país enfrenta alertas de frio extremo. Milhares de pessoas comentaram a publicação criticando fortemente Donald Trump.