Segurança diz a jovem que é 'feia e gorda' demais para ter medo de ser violada

Um segurança de uma discoteca em Manchester, no Reino Unido, foi demitido depois de ter dito a uma jovem estudante que esta era "demasiado gorda e feia" para ter medo de ser violada.Char Bow, de 19 anos, tinha sido impedida de voltar a entrar no espaço de diversão noturna e estava preocupada em voltar para casa sem os amigos. "Ninguém na sua perfeita consciência violava uma rapariga gorda como tu", terá dito o segurança, de acordo com a acusação da rapariga.A jovem decidiu expôr o caso nas redes sociais. "Disseram-me que era 'gorda e feia demais' para me preocupar em apanhar um táxi sozinha para casa. Fui impedida de voltar a entrar no clube noturno e quando pedi para que me deixassem entrar para procurar os meus amigos, quatro seguranças riram-se de mim", começa por explicar a jovem no Facebook.O incidente ocorreu na madrugada do passado domingo. Os responsáveis da discoteca emitiram um pedido de desculpas a Char e anunciaram que o funcionário tinha sido despedido.