Pelo menos 13 pessoas morreram num incêndio que deflagrou esta quarta-feira de manhã no segundo andar de um edifício de três pisos em Filadélfia, nos Estados Unidos. Sete das vítimas eram crianças. Duas pessoas, incluindo outra criança, foram hospitalizadas em estado grave. Teme-se que o número de vítimas seja superior.





As causas do incêndio estavam a ser investigadas esta quarta-feira, estando em cima da mesa a hipótese de ter começado na cozinha. As chamas demoraram cerca de 50 minutos a serem apagadas. Segundo os bombeiros, que chegaram os local às 06h40 (11h40 em Lisboa), nenhum dos detetores de fumo, instalados após recentes inspeções, estava a funcionar.