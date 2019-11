Sismo de 6,4 mata 21 e fere mais de cem na Albânia

Um forte sismo de 6,4 graus na Escala de Richter atingiu na madrugada de ontem o norte e o oeste da Albânia, matando pelo menos 21 pessoas e ferindo mais de uma centena, de acordo com um balanço provisório avançado pela Reuters.

O abalo, que foi o mais forte a atingir o país em várias décadas, causou o desmoronamento de dezenas de edifícios, principalmente em Tirana, a capital, e nas cidades de Durres e Thumane, que foram as mais atingidas.

Milhares de pessoas saíram para as ruas em pânico após o sismo, que foi seguido por mais de uma centena de réplicas, algumas de magnitude cinco.

Treze corpos foram retirados dos escombros de edifícios derrubados em Durres e há registo de outras sete vítimas em Thumane. Na localidade de Kurbin, um homem morreu ao saltar de um edifício danificado. Entre as vítimas está uma idosa que deu a vida para proteger a neta, escudando-a com o seu próprio corpo. A criança sobreviveu.

Dezenas de pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e os bombeiros, auxiliados por populares, lutavam ontem à noite para tentar chegar a mais sobreviventes encurralados debaixo dos edifícios derrubados.



"Consegui falar com a minha filha e a minha sobrinha ao telefone. Estão bem e estavam à espera de ser salvas, mas não consigo falar com a minha mulher", relatou, angustiado, um sobrevivente.