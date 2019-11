Sismo de magnitude 6,4 atinge Albânia. Há pelo menos seis mortos e 300 feridos

Há relato de vários edifícios em ruínas e ainda de várias pessoas soterradas nos escombros.

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter atingiu a Albânia durante a madrugada desta terça-feira e causou a morte de pelo menos seis pessoas, fez cerca de 300 feridos e provocou o desmoronamento de um hotel, informaram as autoridades.

Um homem de cinquenta anos morreu ao atirar-se de um prédio, em pânico, na cidade albanesa de Kurbin. Outras três vítimas mortais foram encontradas nos escombros.





Strong earthquake of magnitude 6.4 in Durres, Albania that claimed the lives of 2 people. A lot of people injured. The quake was perceived in several areas such as: Italy, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Greece, and Bosnia-Herzegovina. pic.twitter.com/AEwDdDq9cf — David (@DavidPrzMX) November 26, 2019

O presidente da Albânia, Ilir Meta, afirmou que a situação na cidade de Thumane, mais próxima do epicentro, é "muito dramática" e que estão a ser feitos todos os esforços para tirar as pessoas dos escombros.



As autoridades indicaram os feridos foram encaminhadas para os hospitais de Tirana e Durres.



O sismo foi registado cerca das 04h00 da manhã locais (03h00 em Lisboa).



O epicentro foi registado no Mar Adriático, a 34 quilómetros a noroeste da capital do país, Tirana, a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.



De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa, Albana Qajahaj, "os danos são consideráveis".



Em atualização