Starkes Erdbeben in Tokio, gefühlt unter meinem Haus, es hat mich fast aus den Latschen gehauen. Video, da waren es schon Nachwehen pic.twitter.com/VYK9d057ds — kathrin erdmann (@erdmann_kathrin) October 7, 2021

Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter foi registado esta quinta-feira em Tóquio, a capital do Japão.O epicentro do terramoto registou-se na província de Chuba, a leste de Tóquio, com uma profundidade de 80 quilómetros.Apesar de o sismo ter intensidade cinco, as autoridades dizem que não existe perigo de tsunami.Não há até ao momento mais informações quanto a vítimas ou estraos causados, ainda assim o nível de intensidade do sismo pode causar alguns danos em edifícios e causar cortes de energia.