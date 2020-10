Sismo de magnitude 7.0 abala Grécia e Turquia. Vários edifícios destruídos

Um sismo de magnitude 7,0 ocorreu hoje ao largo da ilha grega de Samos, no arquipélago do Dodecaneso, no sudeste do Mar Egeu, e foi fortemente sentido na Grécia e na Turquia, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

Segundo os media turcos, o sismo provocou o desmoronamento de pelo menos seis edifícios no país, nas cidades de Izmir, Bornova and Bayrakli.

O sismo foi sentido em Istambul e em Atenas e teve origem no mar Egeu, a sudoeste e Izmir, terceira maior cidade da Turquia e perto da ilha grega de Samos.