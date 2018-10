Suásticas aparecem pintadas em capela com 150 anos no Brasil

Nas últimas semanas, as ações violentas de grupos de extrema direita têm aumentado no país.

O clima de intolerância e de radicalismo de direita que se agrava a cada dia no Brasil fez mais uma vítima, desta feita um imóvel histórico em Nova Friburgo, na região serrana do estado brasileiro do Rio de Janeiro. Uma capela com mais de 150 anos foi vandalizada com símbolos nazis.

Os habitantes de São Pedro da Serra ficaram chocados ao amanhecer de domingo, quando a fachada da capelinha, a mais antiga de toda a região de Nova Friburgo, apareceu vandalizada. Seis cruzes suásticas, o símbolo do nazismo que Adolf Hitler comandou com tanta brutalidade, foram pintadas nas paredes externas da capela, uma relíquia de que a população serrana tem orgulho.

Segundo o padre Romevaldo Reis de Azevedo, responsável pela Capela de São Pedro da Serra, o vandalismo ocorreu na madrugada de sábado para domingo. Apolícia instaurou uma investigação e está a tentar encontrar testemunhas ou imagens de câmaras de vídeovigilância que possam levar aos autores do crime.

O religioso preferiu não dar conotação política ao caso e a polícia também disse não ter provas dessa ligação, mas o uso de suásticas tem-se espalhado pelo Brasil desde que começou a campanha eleitoral para as presidenciais, lideradas pelo deputado de extrema-direita Jair Bolsonaro, e não atinge apenas imóveis. Em Porto Alegre, no sul do Brasil, uma jovem de 19 anos que usava na bolsa um autocolante anti-Bolsonaro foi espancada na rua por um grupo de supostos apoiadores do presidenciável e teve uma suástica marcada no próprio corpo com um canivete.