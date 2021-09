"Talibãs mostram lado mais suave, mas são cruéis como antes": Cineastas afegãs pedem ajuda no Festival de Veneza

Sahraa Karimi e Sahra Mani,

"Agora os talibãs mostram um lado mais suave, mas não são assim.





Sahraa Karimi lembrou as restrições impostas pelo movimento talibã à liberdade dos artistas, que travam os progressos feitos pela indústria cinematográfica afegã nos últimos anos junto do Governo.



"Os diretores, e sobretudo as diretoras, fizeram um grande trabalho a representar o Afeganistão. Queríamos mudar a narrativa sobre o país, estávamos fartas dos 'clichés'. E não imaginam quão difícil é fazer entender a importância do cinema a alguém do nosso Governo", sublinhou.

Não temos um país de onde contar as histórias, ao qual dedicar o nosso trabalho criativo.

Somos sem-abrigo.

Pedimos que não se esqueçam do Afeganistão".

A 78.ª edição do Festival de Cinema de Veneza ficou este sábado marcado pelos testemunhos deduas cineastas afegãs que relataram as dificuldades que os artistas vivem no Afeganistão."A 15 de agosto [dia em que os talibãs tomaram o poder do país] comecei o meu dia normalmente. Levantei-me, maquilhei-me, vesti-me e saí. Poucas horas depois, tive de tomar a decisão mais difícil da minha vida: ir embora ou ficar. Vi como o meu país e os meus sonhos se desmoronavam. Não se trata de mim, ou sobre alguns diretores, mas sim de toda uma geração jovem do Afeganistão. Em duas semanas, as mentes mais talentosas e promissoras partiram", disse Karimi, diretora do filme Parlika, citada pelo El País.A cineasta terminou a intervenção com um pedido de ajuda à comunidade internacional: "