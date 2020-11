Taxa de transmissão do coronavírus em meio familiar é maior do que se pensava, segundo estudo

Um novo estudo publicado esta sexta-feira concluiu que a taxa de transmissão do coronavírus em ambiente familiar é ainda maior do que se pensava.Foram 191 as pessoas que participaram na investigação, que decorreu de abril a setembro, sendo que 53% acabaram infetadas num prazo máximo de sete dias e 75% em apenas cinco. Os participantes foram testados diariamente, com os autores a afirmarem que o valor foi mais alto também porque o estudo foi feito com métodos rigorosos ou até porque as pessoas começaram a usar máscara em casa assim que um dos membros da família tivesse testado positivo à Covid-19.Segundo o site de notícias científicas Live Science, outros estudos no mesmo âmbito já tinham sido feitos na Europa e na Ásia, que apontavam para uma taxa de transmissão de 30%.Nos casos em que o primeiro membro familiar infetado tinha menos de 12 anos, a taxa de infeção registada foi de 53%, ao passo que, quando o paciente tinha uma idade compreendida entre os 18 e os 49 anos, a taxa e infeção passava para os 55%."As infeções ocorreram rapidamente, quer o primeiro membro doente da família fosse uma criança ou um adulto", disse o autor do estudo, Carlos Grijalva.Foi ainda possível perceber que menos de metade dos membros da família tinha sintomas no momento do teste à Covid-19, com 18% a ser mesmo assintomático durante os sete dias do estudo."Esta descoberta reforça a necessidade de as pessoas entrarem em quarentena se tiverem contacto próximo com alguém com resultado positivo à Covid-19", alertaram os autores do estudo.Os investigadores aconselham que, quem suspeitar estar infetado com coronavírus, se deve isolar em casa, utilizando um quarto e uma casa de banho separados. Igualmente, todos os membros da família devem utilizar máscara nos espaços comuns, quando não for possível manter o distanciamento físico.