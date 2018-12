Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tensão marca início da cimeira do G20

Situação na Ucrânia e assassínio de Jamal Khashoggi ameaçam assinalar encontro.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A cimeira do G20 que arrancou esta sexta-feira em Buenos Aires, Argentina, ficará marcada por temas polémicos da atualidade internacional. O aumento de tensões entre a Ucrânia e a Rússia, o homicídio do jornalista saudita Jamal Khashoggi e a guerra comercial entre a China e os EUA estão já a condicionar a agenda do encontro dos países mais industrializados e das economias emergentes.



O presidente Donald Trump cancelou a reunião agendada com o presidente russo, Vladimir Putin, devido ao ataque russo do passado domingo a navios ucranianos. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que o Kremlin lamenta a decisão, mas adiantou que os dois líderes poderão cruzar-se, apesar de tudo, num breve encontro informal.



Por outro lado, o facto de o príncipe saudita, Mohammed bin Salman, ser suspeito de ter ordenado o homicídio de Khashoggi está a deixá-lo à margem. Sinal disso foi ter sido relegado para um extremo do enquadramento na habitual foto de família dos líderes do G20.



Quanto aos encontros entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o homólogo chinês, Xi Jinping, antecipam-se escassos progressos na negociação das tarifas aduaneiras que envolvem os dois países numa guerra em risco de escalada. Por fim, outro polo de tensão dada a posição de Trump sobre o tema, são as mudanças climáticas.



Avião de Merkel faz escala devido a avaria

O Airbus A340 do governo alemão que levava a chanceler Angela Merkel para a cimeira do G20, na Argentina, foi forçado, na noite de quinta-feira, a fazer uma escala no aeroporto de Colónia-Bona devido a uma falha técnica.



A Força Aérea afirma que não há suspeitas de ato criminoso. "Foi uma verificação normal do equipamento de rádio que falhou", referiu a Força Aérea em comunicado, explicando que houve falhas de outros equipamentos.



PORMENORES

Macron ameaça boicote

O presidente francês ameaça não assinar um acordo com a Mercosur se o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, retirar o país do acordo para o clima.



Investigar caso Khashoggi

Numa troca de palavras à margem do G20, o presidente francês alertou o príncipe saudita de que a investigação à morte de Jamal Khashoggi terá de contar com peritos internacionais.