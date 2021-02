Terceiro anticristo, III Guerra Mundial e supervulcões: As previsões do astrólogo temido pelas previsões certas

3793, mas o que nos espera nos próximos tempos? Um documentário do Discovery + analisa as visões do francês e dá conta do que poderá vir a acontecer no futuro, caso as profecias de Nostradamus se concretizem.



De acordo com Bobby Shailer, especialista no astrólogo francês, viver-se-à, futuramente, um terramoto catastrófico que atingirá a Califórnia e o rio Mississippi dividir-se-á ao meio. Há ainda a previsão de um terceiro 'anticristo' - Hitler e Napoleão foram considerados anticristos para Nostradamus - que já estará vivo, segundo o especialista revela ao jornal britânico The Sun.



Inundações devastadoras e guerra

Nostradamus prevê inundações devastadoras no Reino Unido, um terramoto e uma invasão.



Bobby Shailer diz que Nostradamus fala de "o tremor da terra na ilha de estanho de St George [no Reino Unido], onde a guerra chegará" e diz que a Grã-Bretanha "virá a ser inundada, a nova liga da Ausonia [comuna em Itália] fará a guerra".



Terramoto

Diz-se que um evento de nível de extinção, que tudo indica que será um terramoto, ocorrerá a 10 de maio, mas os especialistas não conseguem chegar a um acordo sobre o ano.



Na série eles acham que "o grande teatro cheio" onde o primeiro terramoto acontecerá poderá ser Hollywood e por "várias noites a terra vai tremer" na "Memphis moderna", o que poderá significar a antiga casa de Elvis Presley.



Bobby diz que "os governos devem estar preparados".



Terceiro anticristo

Nostradmus usa o termo anticristo para designar líderes genocidas e nomeia Hitler e Napoleão como anticristos. O especialista no astrólogo acredita que haja um terceiro a emergir no mundo e que já se encontre vivo.



"Acho que o terceiro anticristo aparecerá em breve, possivelmente nos próximos dez a 20 anos. Eu acho que ele provavelmente está vivo hoje", afirma.



Uma violenta e longa guerra

A próxima guerra mundial será muito pior do que as duas anteriores, isto se acreditarmos no médium francês.



"Acho que nos próximos anos, certamente neste século, a Terceira Guerra Mundial poderá começar", acredita Bobby.



"Nostradamus diz que será uma longa e massiva guerra, de 25 a 29 anos, seguida por guerras menores", conclui.



Supervulcões

Alguns geólogos temem que o vulcão no parque de Yellowstone , no noroeste dos Estados Unidos, possa causar a erupção mais devastadora da história. Os especialistas que analisam os textos de Nostradamus acham que o médium viu o mesmo perigo e por isso acreditam que possa emergir um supervulcão devastador.



Após a tempestade...

Vem a bonança. É para isso que as profecias de Nostradamus parecem apontar. Depois da pandemia global e de tudo o que o astrólogo prevê para os próximos anos, prevê-se 1000 anos de paz classificada como "uma era de Saturno".

É conhecido por Nostradamus e ficou famoso pelas suas profecias assustadoramente precisas. Era astrólogo e médico francês, viveu no século XVI, entre 1503 e 1566, e profetizou alguns dos acontecimentos históricos, e obscuros, dos últimos 100 anos.Desde o grande incêndio de Londres em 1666 à ascensão de Adolf Hitler, passando pela II Guerra Mundial ou o 11 de setembro, as suas profecias surpreenderam sempre pela sua precisão.As suas profecias vão até ao ano de