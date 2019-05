Termina sem acordo a negociação do Brexit

As negociações sobre o Brexit entre o governo britânico e a oposição trabalhista terminaram esta sexta-feira sem qualquer acordo.O fracasso foi confirmado horas depois de a primeira-ministra, Theresa May, confirmar que deixará o cargo no início de junho, após uma nova votação do seu projeto de Brexit no Parlamento, onde o texto já foi chumbado por três vezes.Corbyn pôs o ponto final nas negociações iniciadas em abril, ao escrever a May que os debates "foram até onde podiam ir".A primeira-ministra culpa os trabalhistas pelo fracasso, acusando o partido de Corbyn de não saber "se quer levar o Brexit por diante ou realizar um segundo referendo para o anular".Corbyn, por seu lado, culpou a fraqueza de May, acusando-a de "ter ido negociar sem autoridade" e sem "mostrar que pode conseguir o que quer que seja", especialmente depois de admitir que vai demitir-se após uma derradeira votação do acordo que assinou com Bruxelas.Corbyn alertou que chumbará o acordo uma vez mais.O líder dos Liberais Democratas, Vince Cable, atacou os principais partidos: "A fraqueza do governo e as vacilações dos trabalhistas deixaram as negociações em terreno instável desde o início.Theresa May garantiu que vai deixar o cargo e agendar a eleição do sucessor na liderança do Partido Conservador. O vencedor torna-se automaticamente primeiro-ministro do Reino Unido, ficando com o complicado dossiê do Brexit nas mãos.O Partido Trabalhista queria uma união aduaneira permanente com a UE, considerada pelos conservadores como um contrato de dependência. O partido de Jeremy Corbyn admitia, também, um novo referendo ao Brexit, algo rejeitado pela linha dura conservadora.