Texas é primeiro estado norte-americano a ultrapassar 1 milhão de infetados com Covid-19

O Texas tornou-se no primeiro Estado norte-americano a ultrapassar um milhão de casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com dados divulgados na quarta-feira pelas autoridades de saúde dos EUA.De acordo com dados estaduais, citados pela NRP, há 6779 pacientes internados em hospitais só naquele estado americano. O condado de El Paso é uma das áreas mais críticas.