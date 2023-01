Tiroteio faz pelo menos dez mortos na Califórnia durante celebrações do Ano Novo Chinês

Um tiroteio em massa fez pelo menos dez mortos, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, este domingo.A polícia revelou que para além das mortes, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, de acordo com o canal de televisão internacional i24. Contudo, os agentes ainda não confirmaram o verdadeiro número de feridos e mortos. Todas as vítimas foram transportadas para hospitais na área.O tiroteio ocorreu na cidade de Monterey Park, perto de um local onde se celebrava o ano novo chinês, por volta das 22h00 (6h00 em Lisboa).Um dos locais disse que o incidente aconteceu "depois do festival ter acabado".O suspeito ainda não foi detido e os motivos que o levaram a cometer este crime ainda não claros.Em atualização