Três capacetes azuis ficaram este domingo gravemente feridos na sequência de tiros de morteiros no norte do Mali, indicaram responsáveis locais e da Organização das Nações Unidas (ONU).



O porta-voz da missão das Nações Unidas no Mali (Minusma), Olivier Salgado, disse que o ataque ocorreu durante a tarde em Tessalti, uma cidade no norte do Mali que acolhe soldados malianos, capacetes azuis e militares franceses.



Ver comentários