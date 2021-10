Três crianças foram encontradas no domingo, em Houston, Estados Unidos, com indícios de terem sido abandonadas há meses, num apartamento onde também estava o esqueleto de uma quarta criança, anunciou esta segunda-feira o xerife local.Foi uma das crianças, de 15 anos, que ligou para a esquadra na tarde de domingo e denunciou que o irmão, de 9 anos, estava morto. O corpo do menino encontrava-se há um ano dentro do apartamento.Os agentes sublinharam em comunicado que as crianças estavam a cuidar uma das outras e a viver em condições consideradas "deploráveis". Os dois mais novos pareceriam estar "subnutridos", acrsecentou ainda o xerife local.A polícia criminal está a investigar o caso.