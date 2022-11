Três pessoas mortas após tiroteio na Universidade da Virgínia

Christopher Darnell Jones é considerado o principal suspeito.Segundo o Associated Press, a universidade terá emitido um aviso aos estudantes para se abrigarem no local, devido a um anúncio de que estavam a ser disparados tiros no campus. A direção da universidade emitiu um alerta no twitter este domingo às 22h42.A polícia da UVA publicou um aviso online onde mencionava que várias agências policiais estavam à procura do suspeito.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw