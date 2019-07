Tríades atacam manifestantes em Hong Kong

Dezenas de homens mascarados e armados com paus e barras de ferro agrediram violentamente manifestantes pró-democracia no domingo à noite em Hong Kong, num ataque atribuído a tríades mafiosas controladas por Pequim.Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas, incluindo mulheres grávidas, menores e jornalistas, quando os atacantes invadiram uma estação de metro e agrediram indiscriminadamente dezenas de ativistas que regressavam a casa após participarem num protesto antigovernamental. A polícia foi acusada de conluio com os agressores, uma vez que só chegou ao local uma hora depois e não faz qualquer detenção.A violência do ataque causou uma onda de choque na antiga colónia britânica, abalada há várias semanas por protestos quase diários contra o governo local devido a uma polémica lei de extradição para a China, entretanto suspensa.