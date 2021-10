Tribunal italiano adia audiência de pedido de extradição de Puigdemont e autoriza-o a viajar

O ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, ficou autorizado a viajar depois de um tribunal italiano adiar a audiência de extradição do arguido para Espanha.Recorde-se que o magistrado do Supremo Tribunal de Itália, Pablo Llarena, enviou para o Tribunal de Recurso de Sassari, na Sardenha, uma carta onde deixa claro que a ordem de prisão e entrega do antigo líder catalão. Puigdemont para Espanha, pois a imunidade do antigo líder catalão foi levantada para que possa ser julgado por "sediação" e "apropriação indevida de fundos públicos".Em atualização