Trump aconselhou May a processar União Europeia

A primeira-ministra britânica considera atitude "demasiado brutal".

President @realDonaldTrump told me I should sue the European Union," says Prime Minister @theresa_may#marr pic.twitter.com/LfVzMKOXMJ — The Andrew Marr Show (@MarrShow) July 15, 2018

Donald Trump acusou a primeira-ministra britânica, Theresa May, de arruinar o objetivo dos britânicos de saírem da União Europeia, com a sua abordagem "suave" das negociações com Bruxelas, o que deverá "matar" futuros acordos comerciais com os EUA.





Theresa May revelou, em entrevista à BBC, que Trump a aconselhou a processar a União Europeia. A sugestão do presidente dos EUA terá sido dada na última semana e a primeira-ministra britânica considerou-a "demasiado brutal"."Não entre em negociações, processe-os", terá dito Donal Trump, segundo revela May no programa The Andrew Marr Show, este dominfo..Depois do conselho seguiram-se as críticas de Trump , em entrevista ao The Sun, por May não lhe ter dado ouvidos.O presidente americano esteve nos últimos dias numa visita oficial a Londres, onde foi recebido com fortes protestos contra si e contra a sua política. Este desvalorizou protestos.A visita foi assombrada também pelo comportamento do líder dos EUA.