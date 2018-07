Trump confirma que se vai recandidatar a presidente dos EUA

Atual ocupante da Casa Branca não vê nenhum Democrata capaz de o derrubar.

23:46

Não é propriamente uma surpresa, mas ainda não tinha sido dito em público: Donald Trump vai ser candidato à reeleição como presidente dos Estados Unidos, nas eleições de 2020.Trump revelou a intenção ao jornalista Peers Morgan, que viajou com o staff presidencial no avião Air Force One. Na entrevista, publicada no jornal Mail on Sunday, Trump diz não ter adversários à altura.Primeiro Trump começou por hesitar, quando o tema lhe foi proposto: "Bem, nunca sabemos o que pode acontecer com a saúde e outras coisas".Mas depois disparou: "Tenho toda a intenção de concorrer [em 2020]. E parece que toda a gente quer que o faça".Peers pergunta se há algum candidato Democrata que o possa bater:"Não, não vejo ninguém, Conheço-os todos e não vejo ninguém capaz. Ele não têm o candidato certo".