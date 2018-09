Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump responde a filha de McCain depois de o culpar pela perda de prestígio dos EUA

‘Fazer a América grande outra vez’, pode ler-se na mensagem.

11:12

O presidente dos EUA, Donald Trump, não gostou de ouvir a filha do senador John McCain, sepultado este domingo, culpá-lo pela perda de prestígio dos EUA.



Reagiu no Twitter, escrevendo a frase que o levou à presidência: ‘Fazer a América grande outra vez’.



Trump, recorde-se, faltou à homenagem a McCain, que foi um dos maiores críticos do presidente.