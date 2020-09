Twitter suspende conta da virologista chinesa que afirma que a Covid-19 foi criada em laboratório

A virologista chinesa Li-Meng Yan que afirmou publicamente que a Covid-19 foi desenvolvida em laboratório chinês de Wuhan viu a conta do Twitter suspensa, na terça-feira.

Durante todo o dia de quarta-feira a conta da virologista permanecia inativa com a mensagem "conta suspensa". Yan em entrevista ao Fox News 'Tucker Carlson afirmou que "a conta terá sido suspensa porque eles não querem que as pessoas saibam a verdade" e acrescentou que tem provas de que o vírus da Covid-19 foi desenvolvido pelo Homem.

A virologista atira farpas ao governo chinês e avança que os cientistas se mantêm em silêncio porque trabalham em conjunto com o Partido Comunista Chinês.

O twitter suspende contas que violem as regras da rede social. No entanto ainda não se sabe se houve algum tweet específico da virologista que violasse a política do Twitter.



Yan publicou esta semana um relatório sobre o tema que vários cientistas se manifestaram contra e caracterizam-no como "infundado", não tendo sido publicado em revista cientifica mas num site online.



Segundo a virologista em abril deste ano Yan teve que fugir para os Estados Unidos após divulgar em dezembro a transmissão do vírus entre pessoas e a construção do mesmo numa fusão do material genético de dois coronavírus de morcego na altura em que trabalhava na Escola de Saúde Pública de Hong Kong, um laboratório de referência para a Organização Mundial de Saúde.