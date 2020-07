Um em cada cinco doentes recuperados de coronavírus em risco de sépsis mortal

Os doentes que recuperam da infeção pelo novo coronavírus têm risco acrescido de desenvolverem um caso de sépsis mortal no próximo ano. É este o alerta deixado por um grupo de investigadores do Reino Unido.

Segundo um estudo da UK Sepsis Trust, um em cada cinco sobreviventes da covid-19, que necessitaram de tratamento hospitalar ou internamento, deverão desenvolver uma resposta exagerada do sistema imunitário à doença (resposta inflamatória generalizada) que poderá revelar-se fatal, por levar à falência generalizada de órgãos.

A mesma associação estima que, só no Reino Unido, morram cerca de 20 mil doentes recuperados de coronavírus devido a sépsis no próximo ano e já deixou o alerta ao governo do Reino Unido para que lance uma campanha para educar para o tema.

A imprensa inglesa recorda o caso de Cristopher Lazar, de 44 anos, um homem inglês, pai de seis filhos, que sobreviveu ao coronavírus e logo depois desenvolveu um caso de sépsis grave que quase se revelou fatal. Cristopher tinha vários órgãos em falência (coração, rins, pulmões) e foi-lhe dada uma hipótese de sobrevivência de 5%. Miraculosamente, o paciente recuperou.

A sépsis ocorre quando as bactérias ou outros organismos que causam uma infeção originam uma resposta exagerada do organismo na sua defesa. Gera-se uma inflamação sistémica que pode afetar vários órgãos e fazer com que entrem em falência. As pessoas que lutam contra doenças que comprometem o sistema imunitário são mais suscetíveis a desenvolver sépsis.

Os primeiros sintomas são febre acima dos 38º, respiração ofegante, ritmo cardíaco acelerado e calafrios. A sépsis manifesta-se depois em náuseas e vómitos, diminuição da quantidade de urina e frequência da micção, estado de confusão mental, pequenas pintas ou manchas vermelhas na pele e tensão arterial mais baixa do que os valores normais.