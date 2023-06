Um morto e nove feridos após queda de montanha-russa na Suécia

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, incluindo crianças, este domingo, num acidente numa montanha-russa no parque de diversões Grona Lund, em Estocolmo, na Suécia. A informação é avançada pela Reuters.Algumas testemunhas disseram que a montanha-russa Jetline descarrilou parcialmente, levando a que as pessoas caíssem."Isto é trágico e chocante. Lamentavelmente, ficámos a saber que uma pessoa morreu", disse a porta-voz do Grona Lund, Annika Troselius, citado por aquela agência de Notícias.Dos nove feridos, três estão em estado grave.Em comunicado, o parque de diversões informou que iria estar encerrado até uma nova ordem.A atração Jetline, de carris de aço, atinge uma velocidade de 90 quilómetros por horas e uma altura de 30 metros. Por ano, estima-se que seja usada por mais de um milhão de visitantes.