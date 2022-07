Menina de 14 anos morre em montanha-russa ao ser projetada de carruagem

Uma menina de apenas 14 anos morreu durante uma viagem numa montanha-russa no parque de diversões Tivoli Friheden, em Aarhus, na Dinamarca.

Segundo as autoridades, citadas pelo Mirror, a menor foi projetada pelo ar quando a diversão teve um problema e acabou descarrilada e com uma carruagem separada das outras, pendurada nos carris. Seria nesta carruagem que seguia a vítima mortal.

Com o acidente, várias pessoas ficaram presas no carrossel durante algumas horas. Um menino de 13 anos também sofreu ferimentos.

Tudo aconteceu na montanha-russa ‘Cobra’, pelas 12h50 desta quinta-feira. As causas do incidente não são ainda conhecidas, sendo que o parque já informou que foram contratados especialistas para ajudar a polícia a perceber o que aconteceu.

"Estamos a cooperar com a Polícia de East Jutland e aguardamos o relatório técnico de investigação ao acidente. Criámos uma linha telefónica para ajudar quem esteve no Tivoli Friheden no momento da tragédia e familiares, para que tenham ajuda de crise profissional", adianta a empresa em comunicado.