Vacina contra Covid-19 provoca reação alérgica em dois pacientes no Reino Unido

Margaret Keenan, britânica de 90 anos (fará 91 na próxima semana), fica para a história como a primeira pessoa a receber a vacina da Pfizer/BioNtech contra a Covid-19 . Nascida em Enniskillen, na Irlanda do Norte, mas a viver em Coventry há mais de 60 anos, Margaret recebeu esta terça-feira no hospital universitário da cidade do centro de Inglaterra, às 06h31, a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech.

O regulador de saúde do Reino Unido alertou esta quarta-feira a população com histórico de reações alérgicas "significativas" para não tomarem a vacina contra a Covid-19.O aviso surge depois de dois trabalhadores do serviço nacional de saúde britânico terem experienciado reações alérgicas após a toma da vacina das farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Os doentes encontram-se agora a recuperar.De acordo com a Sky News, o diretor médico nacional do NHS - National Health Service (equivalente ao Serviço Nacional de Saúde), Stephen Powis relembrou que é normal que "pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não recebam esta vacina depois de duas pessoas com histórico de reações alérgicas significativas responderem negativamente". De acordo com o NHS, os elementos envolvidos no programa de vacinação foram já informados sobre o episódio.Recorde-se que o Reino Unido foi o primeiro país do Mundo a aprovar clinicamente a vacina contra a Covid-19, da farmacêutica Pfizer e BioNTech, com uma eficácia de 95%. A vacinação arrancou esta terça-feira em 70 hospitais do país. Entre os primeiros grupos a levar a vacina contra o novo coronavírus encontram-se pessoas com mais de 80 anos, profissionais de saúde na linha da frente do combate à pandemia e equipas de lares de idosos.