Um morto e pelo menos 15 feridos em tiroteiro durante desfile de vencedores do Super Bowl

Uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas, esta quarta-feira, num tiroteio durante o desfile dos Kansas City Chiefs, vencedores do Super Bowl, avança o New York Post. Várias pessoas foram detidas.O Corpo de Bombeiros de Kansas City informou que três vítimas estavam em estado crítico, enquanto outras cinco sofreram ferimentos graves. Uma pessoa foi considerada estável, segundo o KMOX St. Louis News, citado pelo New York Post.Segundo o jornal, o caos instalou-se durante as comemorações e vários agentes da polícia e militares prestaram auxílio às vítimas. Imagens e testemunhos mostram várias pessoas a correr de um lado para o outro, enquanto outras feridas são transportadas em macas.Em atualização