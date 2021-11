Velório de Marília Mendonça decorre na manhã deste sábado no Brasil

Goiás

Leia também Bolsonaro diz que Brasil está em "choque" com morte de Marília Mendonça Família de Marília Mendonça confirmou velório no Goiânia Arena, amanhã, por volta de 8h da manhã. Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 6, 2021





O velório da cantora Marília Mendonça, que perdeu a vida esta sexta-feira num acidente de avião em Minas Gerais, decorre este sábado de manhã no Goiânia Arena, em Goiás, Brasil.São esperadas cerca de 100 mil pessoas no velório da cantoraA informação foi avançada pelo governador de, Ronaldo Caiado, que no Twitter escreveu que a família da cantora confirmou a localização.