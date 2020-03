Vice-governador do Texas sugere que os avós estejam dispostos a morrer para que os EUA 'voltem ao trabalho'

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, admitiu no início desta semana que ele e outros avós estariam dispostos a arriscar a saúde e a própria vida para que os EUA "voltem ao trabalho" perante a pandemia de coronavírus que se espalhou por todo o mundo.



"Aqueles de nós com mais de 70 anos, cuidaremos de nós mesmos. Mas não sacrifiquem o país", afirmou Patrick ao canal de televisão norte-americano Fox News.





O tenente-governador republicano, que completa 70 anos na próxima semana, afirmou que não temia o coronavírus, mas sim as medidas tomadas, nomeadamente a quarentena imposta e a consequeência económica da Covid-19 para o "modo de vida americano".



"Ninguém me procurou e disse: 'Como cidadão sénior, está disposto a arriscar a sua sobrevivência em troca de manter a América que a América ama pelos seus filhos e netos?' Essa é a troca", frisou Patrick.

Segundo o canal norte-americano NBC News, o Texas regista mais de 800 casos confirmados de coronavírus e pelo menos cinco mortes relacionadas com o vírus.