Vídeo mostra menina de dois anos a 'render-se' à polícia ao ver pais serem detidos

Autoridades perseguiam o veículo por suspeitas de roubo.

15:58

Uma menina de dois anos foi filmada de mãos no ar, como que a render-se, no momento em que os pais foram detidos pela polícia. O episódio que se está a tornar viral nas redes sociais aconteceu no estado da Florida, nos Estados Unidos.



As autoridades já revelaram que estavam a perseguir o camião pois havia suspeitas de um possível roubo.



As imagens da câmara do corpo do militar mostram os agentes a confortar a criança que reagiu com um levantar dos braços à detenção dos pais.



Dentro do camião estava ainda uma outra criança de apenas um ano, o irmão da menina.



Duas pessoas foram detidas e posteriormente condenadas por roubo, avança a CNN. A mãe, que também estava no local, vai ficar a tomar conta das crianças, acrescentam.