Violado e espancado até à morte por pais de meninas que mentiram sobre abusos por "piada"

Um homem russo foi violado e morto à pancada com um tubo de metal pelos pais de duas menores, que terão mentido ao dizerem que o homem "lhes tinha tocado de forma imprópria". Segundo as autoridades o homem está "inocente de quaisquer abusos" sobre as duas meninas, de três e 10 anos, que terão admitido que inventaram a história e que "era uma piada". O caso aconteceu em Verkhnyaya Pyshma, na Rússia.

Dmitry Chikvarkin, um camionista de 48 anos, era amigo dos pais das menores, Valeria Dunaeva, de 25 anos, mãe da menina de três anos, e Sergei Chabin, de 33 anos, pai da criança mais velha. O russo tinha dado boleia às duas amigas a pedido dos pais, que são namorados, e foi deixá-las a casa da família.

Nessa altura, a menina de 10 anos terá dito que Dimitry lhes tinha tocado "abaixo da cintura de forma imprópria". Valeria contou ao companheiro, e ambos ficaram furiosos, decidindo fazer ‘justiça’ pelas próprias mãos para castigar o suposto pedófilo.

Os casal juntou mais três amigos e, segundo a polícia local, "primeiro violaram-no com um tubo metálico e depois usaram o mesmo objeto para o espancar, esmagando-lhe o crânio". Dimitry ainda foi levado ao hospital, mas morreu pouco depois de chegar às urgências. As lesões na cabeça eram demasiado graves.

A polícia abriu uma investigação e as jovens terão confessado que tudo passou de uma mentira, uma história que inventaram, "uma piada".

"Ele só quis ajudar os amigos, dando boleia às crianças, e acabou morto. Ele nunca faria mal a ninguém, quanto mais uma criança", revela um amigo à impressa local.

Dimitry deixa órfã uma filha de seis anos. Os pais das duas meninas, assim como um dos amigos envolvidos no homicídio já foram detidos. Estão todos acusados de homicídio qualificado e aguardam julgamento em prisão preventiva.